Defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybetti

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis ekipleri, cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 sokakta bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre yaşlı annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Arif Kıvrak (52), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kıvrak kanlar içerisinde yere düşerken gürültüyü duyan komşular durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Geniş çaplı araştırma başlatıldı

Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği cinayet ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşadığı dairede incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arif Kıvrak'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İki çocuğu olduğu öğrenildi

Öte yandan, meydana gelen olayda hayatını kaybeden Arif Kıvrak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İnşaat taşımacılık işi ile uğraştığı öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa