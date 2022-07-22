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Dedikodu tartışması nedeniyle komşusunu bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dedikodu tartışması nedeniyle komşusunu bıçakladıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da dedikodu iddiası nedeniyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı.

Dedikodu tartışması nedeniyle komşusunu bıçakladı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da dedikodu iddiası nedeniyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı. Saldırgan, olayı gerçekleştirdiği suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasına huzursuzluk veren B.S. ile komşusu K.G. arasında dedikodu tartışması yaşandı. Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı. Yaralanan K.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan B.S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın olayı gerçekleştirdiği bıçak da bahçede bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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