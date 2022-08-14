Dedesinin kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Utku yaşamını yitirdi

BURSA Orhangazi'ye bağlı Akharem Mahallesi'nde yaşlı bir adamın kullandığı traktörden düşen torunu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan 7 yaşındaki çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizleri geçirdi.

Olay Orhangazi'ye bağlı Kırsal Akharem mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akharem mahallesinde Salih Y., 7 yaşındaki torunu Utku Soyaslan'ı kendi kullandığı 16 ZA 263 plakalı traktörle kendilerine ait bahçeye gitmek için yola çıktı.

Torun dengesini kaybedip düştü

İddiaya göre Salih Y. İdaresindeki traktör Akharem mahallesi içinde seyir halindeyken yanında bulunan torunu Utku Soyaslan bir anda dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün büyük tekerleğinin altında kalan 7 yaşındaki talihsiz çocuk ağır yaralandı. Çevreden gelen vatandaşlar tarafından özel bir araca konan Utku Soyaslan Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı. Utku Soyaslan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dede gözaltına alındı, anne baba gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan Utku Soyaslan'ın annesi Gamze ile babası Aslan Soyaslan hastaneye koştu. 2 çocuklarından büyüğü olan Utku Soyaslan'ın ölüm haberini alan acılı anne baba burada gözyaşlarına boğuldu. Traktörü kullanan Utku'nun dedesi Salih Y. İse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Utku 1 yıl önce kalp ameliyatı olmuş

Doğumundan itibaren kalp rahatsızlığı yaşadığı belirlenen ve geçen yıl kalp ameliyatı olduğu belirlenen Utku Soyaslan'ın ölümü ailesini ve akrabalarını da yasa boğdu.