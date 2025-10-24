Haberler

Dedesinin Eşyalarını Çalan Torun Tutuklandı

Bolu'da yaz dönemini geçiren M.P., evine döndüğünde eşyalarının çalındığını fark etti. Yapılan araştırmada hırsızlığın büyük küçük her şeyi çalan 23 yaşındaki torunu K.O. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. K.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da dedesinin evindeki eşyaları önce çalan ardından da satan 23 yaşındaki torun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da yaz dönemini köyünde geçiren M.P., Aşağısoku Mahallesi'ndeki evine döndüğünde eşyalarının yerinde olmadığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, hırsızlığı M.P.'nin torunu K.O.'nun (23) gerçekleştirdiği ortaya çıktı. K.O.'nun evde bulunan kombi, kapılar, çatallar, kaşıklar gibi en küçük eşyaları dahi alıp sattığı belirlendi. Gözaltına alınan torun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
