Üye Girişi
Haberler

Dedesinin Aracını Kaçıran 14 Yaşındaki Çocuk Şarampole Uçtu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 14 yaşındaki bir çocuk, dedesinin aracını alarak peşine düşen polisle kovalamacaya girdi. Kaçış sırasında lastiği patlayan araç 5 metrelik şarampole uçtu, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Dedesinin aracını kaçıran ve polisten kaçan çocuk, 5 metrelik şarampole uçtu

SAMSUN - Samsun'da 14 yaşındaki bir çocuk, dedesinin ticari aracını kaçırdı. Polisi peşine takan çocuk, 5 metrelik şarampole uçarak hastanelik oldu.

Samsun'da yaşayan 14 yaşındaki Y.Z., dedesine ait olan 16 CVN 61 plakalı hafif ticari aracı "Bursa'ya gitme" bahanesiyle aile bireyleri uyurken kaçırdı. Bir süre sonra evlerinin önünde araçlarının olmadığı fark eden aile, durumu 112'ye bildirdi. Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından aracın izini Atakum'da buldu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocuk sürücü arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra çocuğun kullandığı araç Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Keskin Caddesi üzerinde lastiği patlayarak 5 metrelik şarampole uçtu. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yerine gelen bazı aile bireyleri, çocuğa tepki gösterdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Dedesinin Aracını Kaçıran 14 Yaşındaki Çocuk Şarampole Uçtu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.