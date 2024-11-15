Dedesinin Aracını Kaçıran 14 Yaşındaki Çocuk Şarampole Uçtu

Dedesinin aracını kaçıran ve polisten kaçan çocuk, 5 metrelik şarampole uçtu

SAMSUN - Samsun'da 14 yaşındaki bir çocuk, dedesinin ticari aracını kaçırdı. Polisi peşine takan çocuk, 5 metrelik şarampole uçarak hastanelik oldu.

Samsun'da yaşayan 14 yaşındaki Y.Z., dedesine ait olan 16 CVN 61 plakalı hafif ticari aracı "Bursa'ya gitme" bahanesiyle aile bireyleri uyurken kaçırdı. Bir süre sonra evlerinin önünde araçlarının olmadığı fark eden aile, durumu 112'ye bildirdi. Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından aracın izini Atakum'da buldu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocuk sürücü arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra çocuğun kullandığı araç Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Keskin Caddesi üzerinde lastiği patlayarak 5 metrelik şarampole uçtu. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yerine gelen bazı aile bireyleri, çocuğa tepki gösterdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.