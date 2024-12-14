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Dedektif Çocuk, Çalınan Kardeşinin Bisikletini Buldu

Dedektif Çocuk, Çalınan Kardeşinin Bisikletini Buldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde 13 yaşındaki Arda Metin, çalınan bisikleti dedektif gibi iz sürerek buldu. Kardeşine ait bisikletin çalınmasının ardından harekete geçen Metin, güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit ederek, polise haber verdi ve bisikleti geri aldı. Bisikletin kurtarılması süreçte yaşananlar dikkat çekti.

Antalya'nın Serik ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşine ait çalınan bisikleti dedektif gibi iz sürerek buldu. Bisikletle çok hatıraları olduğunu belirten çocuk, "Çalındığı için çok üzülmüştüm. Hatta çalındıktan sonra rüyama bile aradığım girdi. Çıkıp arayayım dedim. Aradım, buldum, mutluyum, başardım" dedi.

Serik ilçesi Yeni mahalle de 12 Aralık günü sabah saatlerinde Zekai Metin'in oturduğu apartmanın bahçesinden oğlu Murat Metin'e (9) ait bisiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını izleyen Zekai Metin'in oğlu Arda Metin (13) bisikletin bisikletle gelen 2 kişi tarafından çalındığını gördü. Dedektif gibi iz süren küçük çocuk, okulun bulunduğu yere giderken bisikleti çalan şüphelilerden bir tanesini görüp yanına gitti. Kamera kayıtlarını şüpheliye izleten Metin, şüphelinin kaçmasına izin vermeyerek yakaladı. Daha sonra babasına haber vererek yakalattığı çocuğu polise teslim etti.

Şüphelini yer göstermesi ile bulunan bisikleti polis, Metin ailesine teslim etti.

Bisikletin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan bisikletin çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşı küçük iki çocuğun iki bisikletle apartmanın bahçesine geldiği, ardından çocuklardan birinin kendi kullandığı bisikleti bırakıp Metin ailesine ait bisikleti alıp götürdüğü, bir süre sonra tekrar gelip kendi bisikletini de götürmesi yer aldı.

Şüpheli Abdullah A. (11) ise serbest bırakıldı.

"Korkutmamak için omzundan tuttum"

Adeta bir dedektif gibi iz sürerek çalınan bisikletini bulan ve şüphelilerden birini yakalatan Arda Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Perşembe günü kardeşimin bisikleti çalınmıştı. Okuldan çıktıktan sonra onu aramaya başladım. 3-4 saat sokaklarda gezdim. Hurdacılara gittim bisikletin fotoğrafını gösterdim. Gelirse haber vermelerini istedim. Sonra eve dönerken son kez okulun oraya gittim. Kamera kayıtlarında bisikleti çalan çocuğu gördüm. Bizim bisikleti çalıp yerine bıraktığı bisikletle duruyordu. Ben çocuğun yanına gittiğimde onu korkutmamak için bilgisayarımın çalındığını kamera kayıtlarına bakmasını istedim. Korkutmamak için omzundan tuttum. Babamın bana attığı kamera kaydını izlettim oradakinin kim olduğunu sordum. Kendisini görünce şaşırdı. Ben de bu sensin dedim. Bisikletin yerini söyle yoksa polis çağıracağım dedim. Bir anda yere yattı. Elimi ısırdı. Etrafta bulunan herkes başımıza toplandı. Gelenlere elimdeki görüntüleri gösterdim. Daha sonra babamı aradım. Polisle birlikte geldi. Babamla birlikte çocuğu polise teslim ettik. Bisikleti aldım eve gittim" dedi.

"Aradım, buldum, mutluyum, başardım"

Çalınan bisikleti kardeşinden önce kendisinin de kullandığını belirten Metin, "4 sene ben bindim. Bisikletle okula gidip geldim. Çok kez düştüm. Hatta bir keresinde kaşımı yardım. Birkaç defa az daha araba çarpıyordu. Bisikletimle çok hatıralarım vardı. Çalındığı için çok üzülmüştüm. Hatta çalındıktan sonra rüyama bile aradığım girdi. Çıkıp arayayım dedim. Aradım, buldum, mutluyum, başardım" diye konuştu.

Baba Zekai Metin ise, bisikleti buldukları için mutlu olduklarını söyledi ve bir mesaj verdi. Metin, "Bisikletimiz bulunduktan sonra diğer bisikletlerin sahiplerine ulaşabilmek için sosyal medyada yayınladıktan sonra beni çok arayanlar oldu. Özellikle pahalı ve yetişkin bisikleti hırsızlıkları çok fazla olmuş. Konuyla polisimizin biraz daha fazla ilgilenmesini istiyorum. Çünkü son bir hafta içerisinde bayağı hırsızlık olayı olmuş. Benim evim Yeni Mahallede, bisikletin bulunduğu mahalle ise Kökez Mahallesi evimle arasında en az 2-3 kilometre mesafe var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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