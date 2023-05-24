Dede ve torunu elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dede ve torunu yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. (75) isimli şahsın kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Devrilen araçta dede E.S., ile 10 yaşındaki torunu B.B.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, dede E.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR