Dede Torun Trafik Polisiyle Tartıştı, Polis Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde dede ve torun, tartıştığı trafik polisinin başına sandalye ile vurarak yaraladı.

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, motosiklet denetimi yaptığı sırada 15 yaşındaki ehliyetsiz A.A.D. isimli sürücüyü durdurdu. Ehliyetsiz ve kasksız olduğu öğrenilen sürücüye ekipler cezai işlem uygulamak istedi. Motosikletin durdurulduğu yerde ehliyetsiz sürücü A.A.D.'nin dedesi Abdullah D. de olaya dahil oldu.

İşlem uygulanacağını söyleyen trafik polisi Erol G.'ye dede Abdullah G. zorluk çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah D., trafik polisinin başına sandalyeyle vurarak yaraladı.

Polis bir el ateş etti

Olayın yaşandığı sırada saldırıya uğrayan Erol G. havaya bir el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralı polis memuru Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın sonrası polis memurunu yaralayan Abdullah D. ile ehliyetsiz ve kasksız motor kullanan torunu A.A.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU