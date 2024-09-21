Üye Girişi
Haberler

Dede Torun Trafik Polisiyle Tartıştı, Polis Yaralandı

Dede Torun Trafik Polisiyle Tartıştı, Polis Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde dede ve torun, trafik denetimi sırasında tartıştıkları polis memurunu başına sandalye ile vurarak yaraladı. Olay sırasında polis havaya ateş açtı ve yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Saldırgan dede ve ehliyetsiz motosiklet süren torun gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dede ve torun, tartıştığı trafik polisinin başına sandalye ile vurarak yaraladı.

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, motosiklet denetimi yaptığı sırada 15 yaşındaki ehliyetsiz A.A.D. isimli sürücüyü durdurdu. Ehliyetsiz ve kasksız olduğu öğrenilen sürücüye ekipler cezai işlem uygulamak istedi. Motosikletin durdurulduğu yerde ehliyetsiz sürücü A.A.D.'nin dedesi Abdullah D. de olaya dahil oldu.

İşlem uygulanacağını söyleyen trafik polisi Erol G.'ye dede Abdullah G. zorluk çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah D., trafik polisinin başına sandalyeyle vurarak yaraladı.

Polis bir el ateş etti

Olayın yaşandığı sırada saldırıya uğrayan Erol G. havaya bir el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralı polis memuru Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın sonrası polis memurunu yaralayan Abdullah D. ile ehliyetsiz ve kasksız motor kullanan torunu A.A.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Polis Polis Hukuk Ünye ordu Suç

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });