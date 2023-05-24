Debisi yükselen çay taştı, tarım arazileri su altında kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde etkili olan kuvveti sağanak yağış sebebiyle çay yatağında bulunan tarım arazileri sel suları altında kaldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yaklaşık 1,5 saat boyunca devam etti. Yağış sebebiyle ilçeye bağlı Laçin köyündeki Devrekani Çayı yatağında bulunan tarım arazileri su altında kaldı. Köyde bulunan bazı samanlıklardaki malzemelerde su baskını sebebiyle hasar meydana geldi.

"Laçin köyünde sel olayı ile karşı karşıya kaldık"

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Yaklaşık bir buçuk saat süren aşırı yağış, akabinde de küçük dolu parçalarının ani bir şekilde erimesinden dolayı Devrekani çayı yatağında, arazilerin bir kısmında sel olayı yaşandı. Laçin köyünde sel olayı ile karşı karşıya kaldık. 5 adet samanlıkta su baskını var. Çok şükür başka da bir zarar yok" dedi.