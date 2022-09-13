DEAŞ yöneticisinin takip görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin İstanbul sokaklarındaki takip görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen görüntülerde, başına peruk geçirip güneş gözlüğü takarak kılık değiştirmeye ve eşkalini gizlemeye çalışan DEAŞ yöneticisinin, kendini takip eden istihbarat elemanlarından habersiz olduğu gözlendi.

Alınan bilgilere göre, radikal terör örgütü DEAŞ'ın en kilit isimleri arasında yer alan "Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, MİT ve emniyetin sıkı takibi sonucu yakayı ele vermişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyonla yakalanan Al Sumaidai'nin Türkiye'de kılıktan kılığa girerek izini kaybettirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Örgütün 2014 yılında Irak'ın Musul kentini ele geçirmesiyle ilgili idari görev üstlendiği ve DEAŞ yönetiminin "Şeri hukuk" bilgisinden ve fetvalarından faydalandığı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, İstanbul'da yakalandığında başında peruk ve gözlük olduğu görülüyor. DEAŞ yöneticisinin, güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibinden habersiz İstanbul'da dolaştığı görüntüler ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde sokakta dolaştığı görüntülerde, üzerinde mont, güneş gözlüğü ve başında perukla dikkat çeken "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin bir iş yeri ya da depoya girmek için kapının dışında beklediği de göze çarpıyor. Alışveriş yaptığı sanılan teröristin, elindeki poşetle kalabalıkta yürüdüğü ve binaya girerken çevre kontrolü yaptığı görülüyor.

Al-Sumaidai, Cuma günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.