DEAŞ ve FETÖ operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEAŞ ve FETÖ operasyonda 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
DEAŞ ve FETÖ operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de farklı zamanlarda gerçekleştirilen DEAŞ ve FETÖ operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'si hakkında adli işlem yapılırken, diğer 1 yabancı uyruklu ise sınır dışı edildi.

Denizli'de farklı zamanlarda gerçekleştirilen DEAŞ ve FETÖ operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'si hakkında adli işlem yapılırken, diğer 1 yabancı uyruklu ise sınır dışı edildi.

"DEAŞ Terör Örgütü" faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde dini ve silah eğitimi aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapılarak sınır dışı edildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aktif olarak görev yapan 1 askeri personel yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title