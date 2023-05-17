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DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs, Melikgazi ilçesinde bulunan evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Yakalanan şahıs işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, bulunan materyallere de ekipler tarafından el konuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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