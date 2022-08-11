DEAŞ üyesi olmakla suçlanan İngiliz vatandaşı Aime Davies Londra'da tutuklandı

DEAŞ'ın Suriye'deki rehineleri öldüren hücresinin üyesi olmakla suçlanan İngiliz vatandaşı Aine Davis, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından İngiltere'de tutuklandı.

DEAŞ'ın Suriye'deki rehineleri öldüren hücresinin üyesi olmakla suçlanan İngiliz vatandaşı Aine Davis, Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Luton Havaalanı'nda terör suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı. Suriye'deki DEAŞ terör örgütünün bir hücresine üye olmakla suçlanan 38 yaşındaki Davies, bugün Westminster Sulh Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede Davis'in suçlamalara herhangi bir itirazda bulunmadığı ve bir sonraki duruşmanın 2 Eylül'de Londra'daki Bailey Ceza Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

Kraliyet Savcılık Servisi'nden (CPS) bir sözcü, "CPS, 2014 yılındaki terör suçları nedeniyle Metropolitan polisine Aine Davis'i tutuklama yetkisi verdi ve Türk makamları tarafından İngiltere'ye sınır dışı edildikten sonra Luton Havaalanı'nda tutuklandı" dedi. Kraliyet Savcılığı ayrıca ilgililere Davis aleyhindeki cezai kovuşturmaların aktif olduğunu ve adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Açıklamada Davis'in terörizm amacıyla bir kişinin İngiltere'den Suriye'ye 20 bin euro kaçırmasını sağlamak, 2014'teki olaylarla ilgili terör suçları ve terörle bağlantılı bir amaçla ateşli silah bulundurmakla suçlandığını söyledi. CPS, "Belirli bir adresi olmayan Aine Davis, 2000 tarihli Terör Yasası'nın 15, 17 ve 57. maddelerine aykırı suçlarla suçlandı" açıklamasında bulundu. Söz konusu suçların 28 Temmuz 2013 ile 16 Ocak 2014 tarihleri arasında işlendiği ifade edildi.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, Temmuz 2013'te Suriye'ye giden Davis'in Suriye'deki rehinelere işkence etmesi ve terörizme fon sağlaması nedeniyle Ocak 2015'te tutuklanması için bir karar çıkarmıştı. Suçlamaları reddeden Davies, DEAŞ'a üye olmaktan hüküm giydikten sonra 7,5 yılını Türkiye'de hapishanede geçirmişti. Suriye'deki rehineler tarafından İngiliz aksanları nedeniyle "The Beatles" olarak adlandırılan DEAŞ'a bağlı 4 kişilik hücre ekibinin üyesi olmakla suçlanan Davies'in 20'den fazla kişinin alıkonulmasından ve en az 7'sinin infaz edilmesinden sorumlu olduğu düşünülüyor. - MANCHESTER