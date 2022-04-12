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DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir'de; DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de; DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma' suçundan arama kararı bulunan yabancı uyruklu bir kişi İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı. Şahıs; emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Terör Örgütü, Nevşehir, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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