DEAŞ Üyeleri Ankara'da Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer aldıklarına dair deliller elde edilen 4 şüpheli, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 4 şüphelinin, Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA