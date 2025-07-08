DEAŞ Üst Düzey Yöneticisinin Eşi Tutuklandı

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün üst düzey yöneticisi olan, örgütün medya organlarında yöneticilik yapan ve tutuklanan Özgür Altun'un örgüte finansman sağlayan eşi de tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü sözde Horasan Vilayeti içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve örgütün medya organlarında yöneticilik yapan Özgür Altun geçtiğimiz haftalarda Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. Altun'un eşinin de DEAŞ Terör Örgütü'nün medya organlarında Türkçe yayınları yönetmesinde ve örgüt adına kripto para transferlerine aracılık ederek finansman sağladığı konusunda edinilen bilgiler üzerine yakalama emri düzenlendi. Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Ayşe Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL