DEAŞ Terör Örgütünü Finanse Eden 15 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ terör örgütünü finansa edenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında MASAK raporu talep edilen Agila Akhmedova isimli şahsa para transfer eden şüphelilerin, örgüte finansman sağladığı tespit edildi.

15 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yaşayan 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL