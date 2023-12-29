DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 29 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 37 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Düzce, Kırşehir, Balıkesir, Sakarya, Ankara, Samsun, Konya ve Bolu olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyon sonucu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL