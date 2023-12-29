Üye Girişi
Haberler

DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 29 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 37 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Düzce, Kırşehir, Balıkesir, Sakarya, Ankara, Samsun, Konya ve Bolu olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyon sonucu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Güvenlik Yakalama Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title