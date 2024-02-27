Üye Girişi
Haberler

DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgütsel faaliyetlerde bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 45. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Survivor Sema diskalifiye oldu mu, elendi mi? Sema Aydemir Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Mahmut Yiğit kimdir? HÜDA PAR Çankırı Belediye Başkan Adayı Mahmut Yiğit kaç yaşında, nereli? Tolga Savacı kimdir, öldü mü? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereli? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 27 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İYİ Parti Rize adayı kim? 2024 İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan kimdir? İYİ Parti Osmaniye adayı kim? 2024 İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı Alpaslan Koca kimdir? İYİ Parti Ordu adayı kim? 2024 İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz kimdir? İYİ Parti Niğde adayı kim? 2024 İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Naim Erem kimdir? İYİ Parti Nevşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title