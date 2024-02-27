DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgütsel faaliyetlerde bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA