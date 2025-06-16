DEAŞ Terör Örgütüne Para Aktaran 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütüne para aktarılmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bazı şahısların Suriye çatışma bölgelerinde veya Türkiye'de bulunan örgüt üyelerine yardım ettiği ve örgütten kopmalarının önüne geçme amacıyla fon toplama faaliyetleri gerçekleştiren örgüt üyesi şahıslara para gönderdiği öne sürüldü. Şüphelilerin ayrıca kripto paralar üzerinden yurt dışından örgüte aktarılması amacıyla gönderilen paralara aracılık yaptıkları da belirtilirken, yakalanmalarına yönelik 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

Yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL