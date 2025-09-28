DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Aileye Operasyon: 8 Ölü, 4 Sağ Ele Geçirildi

Haberler

Ankara'dan kiraladıkları araçla Mersin'de bir servis şoförünü öldüren 14 kişilik aile, Suriye'ye koşarken yapılan operasyonla 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak yakalandı. Araç sahibi de ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

Ankara'dan kiraladıkları araçla yola çıkıp Mersin'de servis şoförünü öldürdükten sonra Suriye'ye giden 14 kişilik aile, yapılan operasyonda 8'i ölü, 2'si yaralı ve 4'ü sağ olarak yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Suriye'de ele geçirilen şüphelilerin Türkiye'ye iade edildiği belirtilen açıklamada, "Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği köyünde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ailenin olaydan önce Ankara'da ikamet ettiği evin sahiplerinin de yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
