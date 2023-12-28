DEAŞ Terör Örgütü Üyelerine Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik geçmişte gerçekleştirilen soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ve sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerden kimlikleri tespit edilen ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 kişi için gözaltı kararı verdi. - ANKARA