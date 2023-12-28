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DEAŞ Terör Örgütü Üyelerine Gözaltı Kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimlikleri tespit edilen 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik geçmişte gerçekleştirilen soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ve sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerden kimlikleri tespit edilen ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 kişi için gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Başsavcılığı Güvenlik Terör Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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