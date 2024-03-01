DEAŞ Terör Örgütü Bağlantılı 3 Kişi Afyonkarahisar'da Yakalandı

DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi polis tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ Terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile haklarında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı bulunan N.B.A.A., S.K.S.A. ve T.B.A.A isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahısların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR