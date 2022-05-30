12 ilde DEAŞ operasyonu - Haberler

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12 ilde DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca; 27 şüpheliye yönelik 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 26 şüpheli yakalanırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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