DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 3 Şüpheli Tutuklandı
Kilis merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 3 şüpheli tutuklandı.
DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik Kilis merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Kilis'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Kilis merkezli 2 ilde yapılan operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS