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DEAŞ Operasyonunda İzmir'de 11 Tutuklama

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İzmir merkezli yürütülen DEAŞ operasyonunda, terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyon kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı.

İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama

İZMİR - DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edildiği, örgüt propagandası ve örgüte fon topladığı belirlendiği için gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu İzmir'de şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 Türk vatandaşı, DEAŞ terör örgütüne fon topladığı/sağladığı tespit edilen 2 Türk vatandaşı, olmak üzere toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bu sabah saat 05.30'da yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkamet aramalarında 1 milyon 361 bin 110 TL, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

11 tutuklama

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest kalmasının ardından sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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