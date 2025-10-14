Haberler

DEAŞ Operasyonunda 80 Milyon Liralık Para Transferi Ortaya Çıktı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ'a finans sağlamak amacıyla 80 milyon lira para transferi gerçekleştiren 42 şüpheli tespit edildi. 20 şüpheli için düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne finans sağlamak amacıyla 80 milyon lira para transfer işlemi yapan 42 şüpheli tespit edildi. Türkiye'de olduğu belirlenen 20 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla Bilal Bilgir hakkında talep edilen MASAK raporu hazırlandı. Bilgir'in raporunun incelenmesi sonucu DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne finans sağlamak amacıyla 80 milyon lira para transfer işlemi yapan 42 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden yurt dışında olduğu tespit edilen 22'si hakkında yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi. Öte yandan İstanbul ve 5 diğer ilde ise 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli şahıs yakalandı. 3 diğer şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
