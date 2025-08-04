DEAŞ Operasyonunda 5 Yabancı Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde bulunan ve halen ideolojik toplantılar düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde bulunan ve halen ideolojik toplantılar düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan biri işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan çalışmada bu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı olduğu tespit edilen 14 şahıs ise deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR