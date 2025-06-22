DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa