DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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