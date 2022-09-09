DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, savcılıkça 'anayasayı ihlal' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, savcılıkça 'anayasayı ihlal' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığının DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, savcılıkça 'anayasayı ihlal' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Türkiye 3. Sayfa Haberler

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