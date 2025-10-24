Haberler

DEAŞ'ın Sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden Tutuklandı

Adana'da DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in liderlik ettiği 'Haraç Alma' ve 'Cezalandırma' gruplarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Özden, emniyetteki ifadesinde yaşlandığını ve artık bu işlerle ilgilenmediğini söyledi.

Adana'da, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yönettiği 'Haraç Alma' ve 'Cezalandırma' gruplarına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. DEAŞ'ın sözde emiri Özden'in, "Yaşlandım artık, bunlarla işim yok" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın "Haraç Alma" ve "Cezalandırma" adlı iki farklı grubunda faaliyet yürüten 19 kişiyi tespit etti. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler ifade ve teşhis yöntemleriyle deşifre edildi. Her iki gruba liderliği, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yaptığı belirlendi. Elde edilen bilgiler üzerine özel harekat polislerinin desteğiyle 25 adrese eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyonda Özden'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 sözde DEAŞ bayrağı, 7 yasaklı örgüt kitabı, 18 mermi ve 15 dijital materyal ele geçirildi. Yapılan çalışmada, örgütün "Haraç Alma" grubundaki şüphelilerin "örgüt adına ceza kestik" diyerek iş adamları ve esnaftan para topladıkları, "Cezalandırma" grubunun ise örgütün ideolojisine uymayan kişileri hedef alarak silahlı saldırı, darp ve tehdit eylemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sözde emirden pes dedirten savunma

Emniyette ifadesi alınan sözde emir Mahmut Özden'in, "Ben yaşlandım artık, bıraktım, bunlarla işim yok" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında sözde emir Mahmut Özden'inde bulunduğu 6'sı tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
