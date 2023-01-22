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DEAŞ'in sözde Rakka emiri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

DEAŞ'in sözde Rakka emiri tutuklandı

Gaziantep'te terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon ile yakalanan DEAŞ'in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon ile yakalanan DEAŞ'in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonla DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan, geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi olarak görev yapan, eylem grupları içerisinde yer alan H.A.'yı yakalamıştı. Gözaltına alınan H.A. yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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