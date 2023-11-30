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DEAŞ'ın sözde kadısı Kırşehir'de yakalandı

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Terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde sözde kadı olarak çok sayıda infaz emri veren şahıs Kırşehir'de yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde sözde kadı olarak çok sayıda infaz emri veren şahıs Kırşehir'de yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde kadı olarak çok sayıda infaz emri verdiği tespit edilen A.J.H. ile beraber örgüt içerisinde sözde asker olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.S. ve E.V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir Güvenlik Terör Hukuk 3. Sayfa Haberler

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