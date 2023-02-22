DEAŞ'ın silahlı güvenlik güçleri arasında görev alan şahıs Samsun'da yakalandı

DEAŞ terör örgütünün silahlı güçleri arasında görev alan yabancı uyruklu bir kişi Samsun TEM polisinin takibi sonucu gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu daha önce Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ'ın silahlı güvenlik güçleri arasında yer aldığını tespit ettikleri Irak uyruklu 25 yaşındaki M.A.A.A.'yı yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Terör örgütü içinde yer aldığı dönemde silahlarla çekilmiş fotoğrafları da ele geçen M.A.A.A., TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.A.A., suçunu itiraf ederek, "2015 yılında DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine katıldım. DEAŞ terör örgütünün silahlı güvenlik güçleri arasında faaliyet yürüttüm. Faaliyetim buradaki polislerin görevleri gibiydi. Örgüt içinde silahlı çatışmaya katılmadım. Herhangi bir kimseyi de öldürmedim. Örgüttün kaçıp Türkiye'ye yeni bir hayat kurmak için geldim. Irak'ta kalsaydım Irak hükümeti beni yakalayacaktı" dedi.

Nöbetçi mahkeme M.A.A.A.'yı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan M.A.A.A. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN