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Döviz büroları ve nakliyat firmalarıyla DEAŞ'ı besleyenlere operasyon: 11 gözaltı

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Terör örgütü DEAŞ'ın kirli para trafiğini yöneten bazı döviz şirketleri ve dış ticaret firmalarına operasyon düzenlendi. İstanbul'daki operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Çok sayıda firmanın faaliyetleri ve mal varlıkları donduruldu.

İstanbul'da küresel terör örgütü DEAŞ'ın mali yapısına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kirli para trafiğini yöneten bazı döviz şirketleri ve dış ticaret firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin takibine takılan çok sayıda firmanın faaliyetleri ve mal varlıkları donduruldu.

7 AYRI İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DEAŞ'ı fonlayan, örgüte mali destek sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe aldı.

Döviz büroları ve nakliyat firmalarıyla DEAŞ'ı besleyenlere operasyon: 11 gözaltı

Örgütün kullandığı kripto paralara ve DEAŞ'ın Türkiye derinliğindeki para ağını mercek altına alan polis ekipleri, bu çerçevede İstanbul'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını, ithalat/ihracat gibi dış ticaret firmalarını ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelileri tespit etti. Örgüte yüklü miktarda para aktardıkları anlaşılan kişi ve kurumlara yönelik yapılan tespitlerin ardından önceki gün operasyonun düğmesine basıldı. Para transferinin yapıldığı şirketler ve şüphelilere yönelik önceki gün sabaha karşı kentin 7 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTINA EL KONULDU

Bahçelievler'de 7, Bakırköy'de 4, Başakşehir'de 3, Çatalca'da 2, Fatih'te 5, Zeytinburnu'nda 5 ve Şişli'de 1 olmak üzere toplam 27 ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, Türk vatandaşlığı elde eden Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdel R.A., Abdel R.A.'nın kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz bürosu sahibi, Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A., Muhammad A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi ile beraber 11 şüpheli yakalandı.

Döviz büroları ve nakliyat firmalarıyla DEAŞ'ı besleyenlere operasyon: 11 gözaltı

Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi. Aynı zamanda merkezindeki bahse konu şirketler incelemeye alındı. Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda vergi usul kanununa istinaden 3 şirkete 760 bin lira para cezası kesildi. Yakalanan 11 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube'ye götürülürken, örgüt üyelerinden ele geçen yüklü miktarda para, altın ve gümüş gibi değerli madenlere de el konuldu.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Savcılıkça şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına İhlas Haber Ajansı ulaştı. Örgütün Türkiye'deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler arasında toplanan paranın yurt dışına 'Hawala' yöntemiyle transfer edildiğini, dağıtım işleminin ise bu şirketlerin belirlediği kişiler üzerinden sağlandığını ortaya koydu. Tespiti yapılan şüphelilerce sahibi veya ortakları oldukları şirketler aracılığıyla DEAŞ üyelerine 'Hawala' sistemi ile transfer edilen paranın miktarının ise çok büyük çapta olduğu ifade edildi. Savcılık kararıyla 'terörün finansmanı' kapsamında onca şirketin tüm faaliyetleri mercek altına alınırken, soruşturma doğrultusunda "E Nakliyat Ltd. Şti." ve "G.. İthalat ve İhracat A.Ş." adlı 2 şirketin tüm mal varlıklarının ise dondurulduğu belirtildi.

Döviz büroları ve nakliyat firmalarıyla DEAŞ'ı besleyenlere operasyon: 11 gözaltı

ŞİRKET SAHİPLERİ ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE İLETİŞİM KURDU

Örgüt üyelerinin dikkati çekmeyecek bölgelerde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin yöneticisi ve sahiplerinin doğrudan ya da dolaylı olarak örgütün yöneticileriyle de temas kurduğu belirlendi. Ticari faaliyet adı altında döviz bürosu, ithalat/ihracat şirketi, nakliyat şirketlerinde toplanan paranın, Suriye'deki DEAŞ kamplarına aktarıldığı anlaşıldı. Örgütsel faaliyet gösteren şüphelilerin, kendi aralarındaki kişilerle şifreli mesajlarla yazıştıkları tespit edildi. Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Döviz büroları ve nakliyat firmalarıyla DEAŞ'ı besleyenlere operasyon: 11 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Güvenlik Terör İstanbul Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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