DEAŞ'in 'Hicret Ofisi' soruşturmasında 4 örgüt mensubu tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik gözaltına alınan 4 örgüt mensubu tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı. Savcılığa ifade veren şüpheliler 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları neticesinde örgütün çatışma bölgelerinde örgüt üyelerine mali yardım sağladığı tespit edilen Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklular Refik kod adlı Husam Elhumeydi ve Yaser Osman, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı. 'Hicret Ofisi' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilerin tutuklanmasının ardından DEAŞ'in Türkiye yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa