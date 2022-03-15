DEAŞ'in 'Hicret Ofisi' soruşturmasında 4 örgüt mensubu tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEAŞ'in 'Hicret Ofisi' soruşturmasında 4 örgüt mensubu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
DEAŞ'in 'Hicret Ofisi' soruşturmasında 4 örgüt mensubu tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik gözaltına alınan 4 örgüt mensubu tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik gözaltına alınan 4 örgüt mensubu tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı. Savcılığa ifade veren şüpheliler 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları neticesinde örgütün çatışma bölgelerinde örgüt üyelerine mali yardım sağladığı tespit edilen Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklular Refik kod adlı Husam Elhumeydi ve Yaser Osman, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı. 'Hicret Ofisi' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilerin tutuklanmasının ardından DEAŞ'in Türkiye yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title