DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş Suriye'de yakalandı
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DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş Suriye'de yakalandıANKARA DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş'in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs, Mayıs 2023 ayında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'deki çalışmaları neticesinde tespit edildi.
DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş Suriye'de yakalandı
ANKARA DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş'in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs, Mayıs 2023 ayında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'deki çalışmaları neticesinde tespit edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa