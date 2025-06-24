DEAŞ'ın Ankara Yapılanmasına Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara’daki yapılanmasında yer alan 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa