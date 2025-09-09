Haberler

DEAŞ ile Bağlantılı 19 Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı 19 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı 10 yabancı terörist de tespit edildi.

19 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'un 12 ilçesinde 21 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 19 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
