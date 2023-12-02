DEAŞ İçerisinde Ölüm Emri Veren Şahıs Sınır Dışı Edildi

Kırşehir polisi, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt içerisinde infaz emri veren A.J.H. ile faaliyet yürüten E.S. ve E.V. yakalandı. Şüpheliler adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Terör Örgütü DEAŞ'ın içerisinde bir çok kişinin ölüm emrini veren şahıs, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kırşehir polisi DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde çok sayıda infaz emri verdiği tespit edilen A.J.H. ile beraber örgüt içerisinde sözde asker olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.S. ve E.V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler sınır dışı edildi. - KIRŞEHİR