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DEAŞ, Filipinler'deki Üniversite Spor Salonuna Düzenlenen Saldırıyı Üstlendi

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Filipinler'in güneyindeki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi'nin spor salonunda gerçekleşen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı.

Filipinler'deki Mindanao Devlet Üniversitesi'nde spor salonuna düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Filipinler'in güneyindeki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi'nin spor salonundaki ayin sırasında düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filipinler Marawi Saldırı Güvenlik Terör 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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