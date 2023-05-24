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DEAŞ bağlantılı Irak uyruklu şahıs tutuklandı

DEAŞ bağlantılı Irak uyruklu şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yakalanan Irak uyruklu şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yakalanan Irak uyruklu şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kent merkezinde bulunan bir adrese düzenlenen operasyon ile DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen Irak uyruklu şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Irak 3. Sayfa Haberler

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