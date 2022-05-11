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DEAŞ bağlantılı 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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DEAŞ bağlantılı 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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