Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda Bir Şahıs Tutuklandı

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda Bir Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü DEAŞ finansmanına yönelik soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan O.K., mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Samsun'da gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da da O.K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İzmir Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade veren O.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yaptığı rezilliği kayda alıp "İyi bozarım" notuyla paylaştı
img

Cihantimur Ailesi'nden dehşete düşüren rapor
img

Geri dönüş kapısı kapandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.