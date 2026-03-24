İstanbul ve Yalova'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a ait çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten teröristlerin ailelerine para aktardığı iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda dijital materyaller ve örgütsel belgeler ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten teröristlerin ailelerine para aktardığı iddia edilen bazı şüpheliler tespit edildi. Yapılan inceleme ve teknik takip sonucunda, DEAŞ yanlısı faaliyetlerde bulunan ve örgütü fonlanmakla suçlanan 9 şüpheli, İstanbul ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise zanlılara ait çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para transferlerine ilişkin belgeler ile cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan 9 DEAŞ şüphelisi, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali

Milli Takım kampına damga vuran görüntü

Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!

Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor

