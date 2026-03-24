İstanbul ve Yalova'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul ve Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten teröristlerin ailelerine para aktarmakla suçlanan 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten teröristlerin ailelerine para aktardığı iddia edilen bazı şüpheliler tespit edildi. Yapılan inceleme ve teknik takip sonucunda, DEAŞ yanlısı faaliyetlerde bulunan ve örgütü fonlanmakla suçlanan 9 şüpheli, İstanbul ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise zanlılara ait çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para transferlerine ilişkin belgeler ile cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan 9 DEAŞ şüphelisi, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı