DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 13 Kişi Gözaltına Alındı

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 12 Suriye uyruklu, örgüt propagandası ve örgüte fon topladığı belirlenen 3 Türk vatandaşı olmak üzere, toplam 15 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu İzmir'de şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen (12) Suriye uyruklu, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 Türk vatandaşı, DEAŞ terör örgütüne fon topladığı/sağladığı tespit edilen 2 Türk vatandaşı, olmak üzere toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bu sabah saat 05.30'da yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkamet aramalarında 1 milyon 361 bin 110 TL, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - İZMİR