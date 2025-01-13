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DEAŞ'a Mali Destek Sağlayan 6 Kişi Tutuklandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a para aktardıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'a para aktardıkları ileri sürülen 6 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle mali destek sağladıkları ve 'infak' adı altında para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirmişti. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme ve Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçunu işleyen bazı kişiler tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı sonrası operasyon düzenlenmişti. Operasyonda örgüte mali destek sağladıkları ve 'infak' adı altında para aktardıkları iddiasıyla 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 7 şüpheliden Alican K, Eyüp K, Ferhat M, Mahmut S, Ömer A, Turan D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'a Mali Destek Sağlayan 6 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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