DEAŞ'a Finansman Sağlayan 18 Şüpheli Gözaltında

İzmir merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi ise adreslerinde bulunamadı.

İzmir merkezli 16 ilde DEAŞ'ın finansmanına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finansman oldukları değerlendirilen şüphelileri belirledi. Bu sabah saat 07.30'da İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
