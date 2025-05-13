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DEAŞ'a Finansman Sağlayan 10 Kişi Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Finansman Sağlayan 10 Kişi Gözaltına Alındı
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İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda firar durumda olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürerken firar durumda olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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