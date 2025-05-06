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DEAŞ'a Finans Sağlayan 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Finans Sağlayan 27 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladıkları belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları, MASAK raporlarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 27 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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